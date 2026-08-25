EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX-Performance im Fokus
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25.08.2026 15:58:44
Handel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 4 053,57 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 572,169 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,186 Prozent stärker bei 4 056,75 Punkten, nach 4 049,23 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 044,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 073,13 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 3 769,97 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 096,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 768,87 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,84 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 2,67 Prozent auf 39,24 EUR), PVA TePla (+ 2,23 Prozent auf 29,32 EUR), Ottobock (+ 2,02 Prozent auf 60,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,95 Prozent auf 135,60 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,66 Prozent auf 37,36 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Siemens Healthineers (-1,51 Prozent auf 39,78 EUR), EVOTEC SE (-0,79 Prozent auf 3,25 EUR), Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 28,92 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,50 Prozent auf 32,14 EUR) und QIAGEN (-0,45 Prozent auf 36,24 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 309 717 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,128 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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