Handel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind

Der TecDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag kaum verändert.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 4 053,57 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 572,169 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,186 Prozent stärker bei 4 056,75 Punkten, nach 4 049,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 044,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 073,13 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 3 769,97 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 096,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 768,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,84 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 2,67 Prozent auf 39,24 EUR), PVA TePla (+ 2,23 Prozent auf 29,32 EUR), Ottobock (+ 2,02 Prozent auf 60,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,95 Prozent auf 135,60 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,66 Prozent auf 37,36 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Siemens Healthineers (-1,51 Prozent auf 39,78 EUR), EVOTEC SE (-0,79 Prozent auf 3,25 EUR), Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 28,92 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,50 Prozent auf 32,14 EUR) und QIAGEN (-0,45 Prozent auf 36,24 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 309 717 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,128 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at