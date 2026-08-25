EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Performance im Fokus 25.08.2026 15:58:44

Handel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind

Handel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind

Der TecDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag kaum verändert.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 4 053,57 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 572,169 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,186 Prozent stärker bei 4 056,75 Punkten, nach 4 049,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 044,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 073,13 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 3 769,97 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 096,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 768,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,84 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 2,67 Prozent auf 39,24 EUR), PVA TePla (+ 2,23 Prozent auf 29,32 EUR), Ottobock (+ 2,02 Prozent auf 60,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,95 Prozent auf 135,60 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,66 Prozent auf 37,36 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Siemens Healthineers (-1,51 Prozent auf 39,78 EUR), EVOTEC SE (-0,79 Prozent auf 3,25 EUR), Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 28,92 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,50 Prozent auf 32,14 EUR) und QIAGEN (-0,45 Prozent auf 36,24 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 309 717 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,128 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu EVOTEC SE

mehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SE

mehr Analysen
13.08.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
14.07.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 38,06 3,68% AIXTRON SE
Carl Zeiss Meditec AG 30,96 -1,15% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 28,36 -2,11% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 134,80 1,81% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 3,37 0,48% EVOTEC SE
freenet AG 24,18 -0,74% freenet AG
Infineon AG 56,47 2,21% Infineon AG
JENOPTIK AG 40,32 3,01% JENOPTIK AG
Ottobock 58,80 -0,68% Ottobock
PVA TePla AG 29,90 3,10% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 36,82 -0,88% QIAGEN N.V.
SAP SE 182,24 0,91% SAP SE
Siemens Healthineers AG 39,04 -0,96% Siemens Healthineers AG
TeamViewer 6,62 1,77% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,80 -0,13% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 043,26 0,60%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:39 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich abwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich kaum. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen