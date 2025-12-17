Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen

Der TecDAX zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Um 15:41 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent auf 3 536,59 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 556,453 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,214 Prozent fester bei 3 542,07 Punkten, nach 3 534,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 517,49 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 542,38 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,645 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 17.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3 476,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wies der TecDAX 3 574,07 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 489,24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 2,91 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 3,38 Prozent auf 71,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,58 Prozent auf 38,58 EUR), Kontron (+ 1,34 Prozent auf 22,70 EUR), QIAGEN (+ 1,16 Prozent auf 38,43 EUR) und 1&1 (+ 0,87 Prozent auf 23,25 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nagarro SE (-4,16 Prozent auf 75,95 EUR), Siltronic (-2,66 Prozent auf 46,02 EUR), Sartorius vz (-1,67 Prozent auf 236,20 EUR), IONOS (-1,54 Prozent auf 25,60 EUR) und JENOPTIK (-1,51 Prozent auf 18,95 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 385 840 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 238,705 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,51 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,25 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at