Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu

Derzeit halten sich die Börsianer in New York zurück.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,10 Prozent fester bei 16 013,47 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,110 Prozent auf 16 014,45 Punkte an der Kurstafel, nach 15 996,82 Punkten am Vortag.

Bei 15 976,40 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 16 054,90 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 26.01.2024, bei 15 455,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 14 250,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, mit 11 394,94 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,45 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16 134,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell MicroStrategy (+ 13,91 Prozent auf 783,09 USD), AXT (+ 12,18 Prozent auf 4,33 USD), Arundel (+ 10,00 Prozent auf 0,17 CHF), Cutera (+ 9,19 Prozent auf 2,62 USD) und Ceragon Networks (+ 7,19 Prozent auf 3,06 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil World Acceptance (-9,10 Prozent auf 118,00 USD), Sangamo Therapeutics (-8,85 Prozent auf 1,03 USD), Ebix (-7,20 Prozent auf 1,16 USD), Cumulus Media A (-4,68 Prozent auf 4,48 USD) und Alphabet A (ex Google) (-4,13 Prozent auf 138,01 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 374 052 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,815 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Roivant Sciences-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 70,15 Prozent bei der CRESUD-Aktie an.

Redaktion finanzen.at