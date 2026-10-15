Handel in Paris: CAC 40 startet im Plus

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 7 880,49 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,337 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,250 Prozent auf 7 853,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 873,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 884,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 853,40 Zählern.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,687 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der CAC 40 bei 8 090,28 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Wert von 8 382,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 077,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 3,84 Prozent zu Buche. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 28 381 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 205,674 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,53 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at