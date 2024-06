Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich fester

Am Dienstag verbucht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 0,76 Prozent auf 7 629,11 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,338 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,860 Prozent auf 7 636,69 Punkte an der Kurstafel, nach 7 571,57 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 564,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7 641,12 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 8 167,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 148,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, einen Stand von 7 388,65 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 1,30 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im CAC 40

Zu den Top-Aktien im CAC 40 zählen derzeit Kering (+ 2,86 Prozent auf 312,70 EUR), Vivendi (+ 2,61 Prozent auf 9,75 EUR), Veolia Environnement (+ 2,45 Prozent auf 28,39 EUR), VINCI (+ 2,13 Prozent auf 100,60 EUR) und Saint-Gobain (+ 1,79 Prozent auf 74,19 EUR). Die schwächsten CAC 40-Aktien sind derweil Carrefour (-4,43 Prozent auf 13,93 EUR), LOréal (-1,52 Prozent auf 439,90 EUR), Crédit Agricole (-0,19 Prozent auf 13,00 EUR), Stellantis (+ 0,18 Prozent auf 19,02 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,24 Prozent auf 710,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Aktuell weist die Saint-Gobain-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 4 318 269 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 353,998 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Engie (ex GDF Suez) lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,29 Prozent.

