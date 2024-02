Handel in Paris: CAC 40 zum Start ohne Schwung

Der CAC 40 bleibt auch am Mittwoch in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,00 Prozent auf 7 625,29 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,419 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,200 Prozent schwächer bei 7 610,06 Punkten, nach 7 625,31 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 627,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7 610,06 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,637 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 465,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, notierte der CAC 40 bei 7 185,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, notierte der CAC 40 bei 7 213,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,25 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 702,95 Punkten. 7 281,10 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 410,018 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at