Handel in Wien: ATX fällt am Nachmittag

Der ATX bewegt sich am Mittwoch auf rotem Terrain.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 1,39 Prozent tiefer bei 3 658,63 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 119,925 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent fester bei 3 710,29 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 710,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 656,81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 711,71 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,36 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.04.2024, stand der ATX noch bei 3 564,38 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 29.02.2024, den Stand von 3 348,13 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.05.2023, bei 3 081,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,23 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 0,25 Prozent auf 40,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 8,21 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 23,75 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 28,85 EUR) und Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 8,57 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen BAWAG (-3,47 Prozent auf 59,75 EUR), AT S (AT&S) (-2,98 Prozent auf 21,50 EUR), voestalpine (-2,82 Prozent auf 26,20 EUR), Lenzing (-2,44 Prozent auf 34,00 EUR) und OMV (-2,11 Prozent auf 45,54 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 355 761 Aktien gehandelt. Mit 26,091 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at