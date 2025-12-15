UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
15.12.2025 10:04:02
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem UNIQA Insurance-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 7,41 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das UNIQA Insurance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,495 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen UNIQA Insurance-Aktien wären am 12.12.2025 200,27 EUR wert, da der Schlussstand 14,84 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 100,27 Prozent angewachsen.
Insgesamt war UNIQA Insurance zuletzt 4,56 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu UNIQA Insurance AG
03.12.25
UNIQA Insurance accumulate
Erste Group Bank
