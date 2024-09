Handel in Wien: ATX Prime liegt mittags im Minus

Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,81 Prozent auf 1 847,81 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,021 Prozent schwächer bei 1 862,46 Punkten in den Handel, nach 1 862,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 1 867,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 847,80 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, einen Wert von 1 769,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 854,04 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 1 605,55 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 7,80 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AMAG (+ 1,67 Prozent auf 24,30 EUR), Palfinger (+ 1,39 Prozent auf 21,90 EUR), Andritz (+ 1,09) Prozent auf 60,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,81 Prozent auf 18,60 EUR) und Österreichische Post (+ 0,51 Prozent auf 29,55 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil CA Immobilien (-4,50 Prozent auf 29,32 EUR), Marinomed Biotech (-4,40 Prozent auf 5,22 EUR), IMMOFINANZ (-3,40 Prozent auf 31,25 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,61 Prozent auf 8,22 EUR) und Polytec (-2,59 Prozent auf 3,01 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. 408 850 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 26,803 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,83 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,49 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

