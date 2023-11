Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,68 Prozent höher bei 1 602,50 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,033 Prozent fester bei 1 576,53 Punkten in den Handel, nach 1 576,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1 605,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 576,29 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 5,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 562,20 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2023, den Stand von 1 617,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der ATX Prime 1 485,72 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 1,19 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 789,53 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 513,39 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 6,81 Prozent auf 15,05 EUR), Andritz (+ 6,23 Prozent auf 47,74 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,13 Prozent auf 26,66 EUR), BAWAG (+ 3,20 Prozent auf 44,52 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 3,01 Prozent auf 116,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Warimpex (-5,96 Prozent auf 0,71 EUR), Lenzing (-5,22 Prozent auf 36,35 EUR), OMV (-2,32 Prozent auf 40,42 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,13 Prozent auf 48,15 EUR) und Österreichische Post (-0,82 Prozent auf 30,30 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 1 323 328 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 28,592 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Die BAWAG-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

