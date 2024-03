Handel in Zürich: SMI am Dienstagmittag mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Dienstagmittag.

Am Dienstag springt der SMI um 12:10 Uhr via SIX um 0,31 Prozent auf 11 672,86 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,264 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,100 Prozent höher bei 11 648,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 11 637,05 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 11 639,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 684,75 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 26.02.2024, wies der SMI einen Wert von 11 452,88 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der SMI einen Stand von 11 153,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 10 634,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 1,45 Prozent auf 545,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,39 Prozent auf 247,60 CHF), Partners Group (+ 1,01 Prozent auf 1 294,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 42,23 CHF) und Geberit (+ 0,94 Prozent auf 534,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Holcim (-0,57 Prozent auf 80,34 CHF), Novartis (-0,49 Prozent auf 85,99 CHF), Richemont (-0,45 Prozent auf 134,15 CHF), Alcon (-0,21 Prozent auf 74,60 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,02 Prozent auf 485,30 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 628 542 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 252,821 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,31 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Life-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

