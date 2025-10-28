ABB Aktie
|63,96EUR
|-0,40EUR
|-0,62%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
28.10.2025 07:56:18
ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Industriekonzerns ABB von 45 auf 50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Wachstumswende sei endlich erreicht, schrieb Alasdair Leslie am Montagabend. Eine große Wende gehe allerdings mit entsprechend hohen Risiken einher./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
59,48 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-15,94%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
59,06 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,34%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
