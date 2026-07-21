heise+ | Android 17: Intelligent modernisiert?

Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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21.07.2026 12:00:00
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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20.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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20.07.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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20.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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20.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
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20.07.26
|Viele Restaurants und Hotels löschen Online-Bewertungen (dpa-AFX)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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17.07.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
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17.07.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)