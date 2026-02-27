Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
27.02.2026 13:00:00
heise+ | Android und Apps ohne Custom-ROM datensparsam nutzen
Android-Handys und deren Apps übertragen unzählige Daten an Google und Werbenetzwerke. Das lässt sich aber auch ohne Custom-ROM deutlich verringern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
