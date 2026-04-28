Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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28.04.2026 17:30:00
heise+ | Bit-Rauschen: Intel baut RISC-V-Controller in Prozessoren ein
Intel liefert Überraschungen, die den Aktienkurs hochtreiben, vor allem eine Kooperation mit Elon Musk. Auch bei Raspberry Pi laufen die Geschäfte prima.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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