Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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01.06.2026 14:53:08

Intel Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel von 65 auf 100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. Für diese Bewegung am besten positioniert sei aber der Intel-Konkurrent AMD./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Equal Weight
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 100,00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 114,68 		Abst. Kursziel*:
-12,80%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 106,98 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,52%
Analyst Name::
Tom O'Malley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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