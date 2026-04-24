NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 48 auf 80 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, die Zahlen und der Ausblick hätten die Erwartungen dank einer starken Servernachfrage, anziehender Profitabilität und gesunder Preisgebung übertroffen. Die Nachfrage nach Server-CPUs übersteige weiterhin das Angebot aufgrund von agentischer KI. Der PC-Sektor zeige sich aber auch vorerst stabilisiert./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:34 / EDT



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