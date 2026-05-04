Intel Aktie
|84,81EUR
|4,34EUR
|5,39%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel nach einer Telefonkonferenz mit Investoren auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Das Management des Prozessorherstellers gehe im Laufe des Jahres von einer ungebrochenen Stärke des Geschäfts mit Server-Prozessoren aus, schrieb Srini Pajjuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten gibt sich der Experte zuversichtlich, er bleibt aber wegen der Bewertung bei seinem neutralen Votum./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 01:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 01:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 80,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 99,62
|
Abst. Kursziel*:
-19,69%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 99,62
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,69%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Analysen zu Intel Corp.
|10:08
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
