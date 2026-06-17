Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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17.06.2026 14:26:13

Intel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 65 auf 100 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Market-Perform" belassen. Analyst David Dai begründete das höhere Kursziel mit dem sich vollziehenden Übergang von Chatbot-basierter zu auf Agenten spezialisierter Künstlicher Intelligenz. Die Investitionsvolumina für Prozessoren dürften sich in einem Basisszenario von 2025 bis 2030 versechsfachen, so der Experte in einer Studie am Mittwoch. Intel und AMD dürften von einer starken Nachfrage nach Servern im Zusammenhang mit KI profitieren./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 100,00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 117,05 		Abst. Kursziel*:
-14,57%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 122,28 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,22%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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