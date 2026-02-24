Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
24.02.2026 09:00:00
heise+ | Mehr Datenschutz: Sichere Microsoft-Hybrid-Cloud einrichten
Wer eine hybride Cloud mit MS-Diensten aufbaut, kann Microsofts Drang zum Datensammeln begrenzen, muss dafür aber an zahlreichen Einstellungsschrauben drehen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
23.02.26
|So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co. (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
22.02.26
|Trotz Kurseinbruch nach Zahlen: Analysten trauen Microsoft dank KI weiteres Potenzial zu (finanzen.at)
|
19.02.26
|Microsoft-Aktie am Wendepunkt: Was hinter dem Insider-Zukauf steckt (finanzen.at)
|
17.02.26
|Microsoft-Aktie in Rot: Chance nutzen oder Gefahr meiden? (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|Amazon, Google, Meta und Microsoft: Die 665-Milliarden-Wette der Tech-Riesen (Spiegel Online)
|
13.02.26
|Amazon-Aktie fällt nach Microsoft: Nächster Tech-Titel im Bärenmarkt (finanzen.at)