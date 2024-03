HelloFresh-Aktie trotzdem im Plus: Bernstein, UBS und Berenberg dampfen Kursziel ein

Bernstein Research reduzierte das Kursziel von 11,00 auf 5,30 Euro. Der Kochboxenanbieter stehe am Scheideweg, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Studie. Der eine führe mit einer Konzentration auf das Kerngeschäft zur Trendwende, der andere könnte ins Aus führen. Woods sieht die Anlagestory auf nahe Sicht in jedem Fall als kaputt an.

UBS senkt Ziel für HelloFresh auf 5,80 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HelloFresh nach vorläufig veröffentlichen Geschäftszahlen für 2023 von 11,50 auf 5,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Perspektiven für das laufende Jahr hätten enttäuscht, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum des Versenders von Kochboxen zeige Schwächen. Vor dem Unternehmen liege ein holpriger Weg, auch wenn das Management einige positive Schritte angekündigt habe.

Berenberg senkt Ziel für HelloFresh auf 9,50 Euro

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HelloFresh von 31,00 auf 9,50 Euro mehr als gedrittelt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der kollabierte Aktienkurs des Versenders von Kochboxen biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management habe zwar erneut Glaubwürdigkeit eingebüßt, aber nach dem Kursabsturz seien die Aktien nun zu günstig bewertet.

Die HelloFresh-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 4,67 Prozent höher bei 7,18 Euro.

-----------------------

NEW YORK / ZÜRICH / HAMBURG (dpa-AFX Broker)