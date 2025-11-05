HelloFresh Aktie

HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kurszielsenkung 05.11.2025 14:33:38

HelloFresh-Aktie unter Druck: Kursziel gekappt - Titel auf tiefstem Stand seit August

HelloFresh-Aktie unter Druck: Kursziel gekappt - Titel auf tiefstem Stand seit August

HelloFresh sind am Mittwoch unter die wichtige Unterstützung im Bereich von 6,90 Euro gerutscht.

An dieser waren die Titel in diesem Jahr seit April mehrmals nach oben gedreht. Nun aber bewegen sie sich auf dem tiefsten Stand seit August 2024. Als schwächster Wert im MDAX verloren sie am Nachmittag 8,5 Prozent auf 6,32 Euro.

Die Investmentbank Oddo BHF hatte das Kursziel für die Anteile des Kochboxenkonzerns von 10,00 auf 7,50 Euro gesenkt bei unverändertem "Neutral"-Votum. Die Restrukturierung belaste den Anlagehintergrund, hieß es.

Auch von den Anlegern wird die Umbauphase bislang nicht honoriert, auch wenn Konzernchef Dominik Richter das Unternehmen bei der Umsetzung des Sparprogramms auf Kurs sieht, wie er bei der Präsentation der jüngsten Quartalszahlen betonte.

HelloFresh haben seit ihrem Jahreshoch im Februar bei 13,92 Euro inzwischen weit mehr als die Hälfte eingebüßt. Im MDAX gehören sie mit einem Minus von gut 46 Prozent seit Jahresanfang zu den größten Verlierern.

Zu Zeiten der Corona-Pandemie, als Internetwerte generell sowie Aktien von Online-Händlern wegen der Schließung des stationären Handels boomten, hatten die Titel von HelloFresh ihre beste Zeit - mit einem im November 2021 erreichten Rekordhoch von 97,50 Euro.

/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HelloFresh-Aktie tiefer: Mitgründer Griesel verlässt Kochboxenversender
HelloFresh-Aktie im Minus: Umsatzrückgang - Ausblick bestätigt
HelloFresh-Aktie in Rot: Negativer Analystenkommentar
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: HelloFresh SE

Nachrichten zu HelloFreshmehr Nachrichten