HelloFresh-Aktie unter Druck: Kursziel gekappt - Titel auf tiefstem Stand seit August
Die Investmentbank Oddo BHF hatte das Kursziel für die Anteile des Kochboxenkonzerns von 10,00 auf 7,50 Euro gesenkt bei unverändertem "Neutral"-Votum. Die Restrukturierung belaste den Anlagehintergrund, hieß es.
Auch von den Anlegern wird die Umbauphase bislang nicht honoriert, auch wenn Konzernchef Dominik Richter das Unternehmen bei der Umsetzung des Sparprogramms auf Kurs sieht, wie er bei der Präsentation der jüngsten Quartalszahlen betonte.
HelloFresh haben seit ihrem Jahreshoch im Februar bei 13,92 Euro inzwischen weit mehr als die Hälfte eingebüßt. Im MDAX gehören sie mit einem Minus von gut 46 Prozent seit Jahresanfang zu den größten Verlierern.
Zu Zeiten der Corona-Pandemie, als Internetwerte generell sowie Aktien von Online-Händlern wegen der Schließung des stationären Handels boomten, hatten die Titel von HelloFresh ihre beste Zeit - mit einem im November 2021 erreichten Rekordhoch von 97,50 Euro.
