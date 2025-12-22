FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hellofresh angesichts des Abstiegs vom MDax in den SDax auf "Halten" mit einem fairen Wert von 6 Euro je Aktie belassen. In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld wolle HelloFresh die Produktkategorie Kochboxen gesundschrumpfen und qualitativ hochwertiges Wachstum im Bereich Fertiggerichte erzielen, schrieb Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Mehr als ein Nullwachstum sei 2026 auf Konzernebene aber nicht zu erwarten. Der erhöhte Renditefokus sollte dennoch einen leichten Anstieg der operativen Gewinnmarge (Ebitda-Marge) ermöglichen. /rob/ajx/mis



