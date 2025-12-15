HelloFresh Aktie
|5,63EUR
|0,02EUR
|0,36%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 8 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross wertete am Sonntag die Barclaycard-Kreditkartendaten seit Oktober aus. Der Rückgang der Ausgaben für Kochboxen in den USA habe abgenommen. Der Trend bei den Fertigmenüs bleibe mau, was ihn mehr beunruhige. Mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2026 passte sich Ross dem Konsens leicht nach unten an. Die Bewertung der Aktien sei günstig, es blieben aber Ergebnisunsicherheiten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
5,64 €
|
Abst. Kursziel*:
24,03%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
5,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,42%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Analysen zu HelloFreshmehr Analysen
|06:27
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|5,62
|0,32%
