Henkel vz-Analyse: Underperform-Bewertung von Bernstein Research für Henkel vz-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Konsumgüterkonzerns sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Margenausblick stimme ihn weiterhin skeptisch.

Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 12:33 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 70,60 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 13,60 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 99 737 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 verlor die Aktie um 3,1 Prozent. Am 08.05.2024 werden die Kennzahlen für Q1 2024 voraussichtlich präsentiert.

