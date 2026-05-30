Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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30.05.2026 14:21:00
Here's Why Amazon Stock Can Top $300 This Year
Amazon (NASDAQ: AMZN) is trading in the neighborhood of $274 a share, just a hair below its all-time high, and looks poised to become a $300 stock later this year. The tech company is delivering high growth rates in multiple industries while boosting profit margins.Image source: Getty Images.Investors have been monitoring Amazon's capital expenditures as the company aims to gain market share in the rapidly growing AI infrastructure industry. However, its string of recent quarters shows how those investments have translated into direct growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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