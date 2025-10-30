Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
30.10.2025 13:05:40
Hoag selects Philips to enhance and unify patient monitoring, elevating care across Orange County, USA
Hoag selects Philips to enhance and unify patient monitoring, elevating care across Orange County. 10-year collaboration aims to connect scalable monitoring technology that streamlines workflows, supporting patient safety and the patient and clinician experience.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
28.10.25
|Philips-Aktie im Minus: FDA kritisiert Produktionsstätten (dpa-AFX)
06.08.25