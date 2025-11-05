Philips Aktie
|24,76EUR
|0,40EUR
|1,64%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
05.11.2025 10:34:19
Philips Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei solide gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24,51 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,08%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,07%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Philips N.V.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (dpa-AFX)
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Philips-Aktie im Minus: FDA kritisiert Produktionsstätten (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Doctor-patient trust is key to unlocking AI's potential to improve healthcare in Australia, finds Philips' Future Health Index Report (EQS Group)
|
29.07.25
|Philips-Aktie legt kräftig zu: Philips hebt Ergebnisprognose leicht an (dpa-AFX)
|
29.07.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 26 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Philips N.V.mehr Analysen
|13:14
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|10:50
|Philips Buy
|UBS AG
|10:34
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|06:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:14
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|10:50
|Philips Buy
|UBS AG
|10:34
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|06:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:14
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|10:50
|Philips Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Philips Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Philips Outperform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|10:34
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|06:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|24,76
|1,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:31
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:08
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:22
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:58
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:37
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|13:36
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|13:14
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:13
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:12
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|13:01
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|12:46
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:16
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:15
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|12:15
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:14
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|11:40
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:37
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|11:15
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|11:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|11:11
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|11:10
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:10
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:07
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|10:50
|Philips Buy
|UBS AG
|10:46
|TRATON Buy
|UBS AG
|10:44
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|10:43
|BMW Buy
|UBS AG
|10:42
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|10:38
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10:37
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:36
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Vonovia Buy
|UBS AG
|10:17
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:59
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG