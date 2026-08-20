Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
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20.08.2026 22:32:44
Holcim übernimmt Fermacell
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Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Fermacell mit Hauptsitz in Düsseldorf (DEU) beschäftigt mehr als 1 000 Mitarbeitende und ist mit sechs hochmodernen Produktionsstandorten in 13 der attraktivsten Märkte Europas präsent. Mit der Übernahme baut Holcim sein Angebot an Wandlösungen, Bodenbelägen und Brandschutzlösungen in Europa weiter aus.
Miljan Gutovic, Holcim CEO: «Diese strategische Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in unserer Vision, der führende Partner für nachhaltiges Bauen zu sein, und beschleunigt den Ausbau unseres wertschöpfungsstarken Bereichs Building Solutions im Einklang mit unserer Strategie ‹NextGen Growth 2030›. fermacell® und Aestuver® ergänzen Holcims bestehende Premium-Marken Ytong, Silka, Hebel und Multipor – und erweitern unser Lösungsangebot für integrierte Bausysteme und für modulares Bauen. Ich freue mich, die talentierten Mitarbeitenden von Fermacell in unserem Team zu begrüssen.»
Der Transaktionswert von EUR 840 Millionen entspricht einem impliziten Pro-forma-EBITDA-Multiple für 2027 von 9,5x bzw. 7,6x nach Synergien in Höhe von rund EUR 22 Millionen im dritten Jahr. Es wird erwartet, dass sich die Übernahme bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn pro Aktie (EPS) auswirken wird.
Die Transaktion steht im Einklang mit dem Bekenntnis von Holcim zu Finanzdisziplin und einer wachstumsorientierten Kapitalallokation. Sie erfolgt vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen.
Über Holcim
Übersetzung des englischen Originaltexts.
Ende der Adhoc-Mitteilung
2386602 20.08.2026 CET/CEST
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