Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
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22.04.2026 14:53:17
Honeywell's Quantinuum Files For IPO Confidentially
(RTTNews) - Honeywell International Inc. (HON) on Wednesday said its majority-owned unit Quantinuum LLC has confidentially filed for an initial public offering with the U.S. Securities and Exchange Commission.
The filing was made on February 17, 2026.
The number of shares and price range have not yet been set.
Honeywell shares closed at $222.22 on Tuesday, down 3.27%.
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