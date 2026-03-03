Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|
03.03.2026 10:05:00
Hormus-Blockade: Maersk und Hapag-Lloyd leiten Schiffe um
Reedereien meiden den Persischen Golf. 13,6 Prozent der globalen Luftfrachtkapazität fallen aus. Das könnte auch Technik-Lieferketten beeinträchtigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
|
26.02.26
|EQS-News: Karl Gernandt übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Hapag-Lloyd AG (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-News: Karl Gernandt elected Chairman of the Supervisory Board of Hapag-Lloyd AG (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-Adhoc: Karl Gernandt übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Hapag-Lloyd AG (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-Adhoc: Karl Gernandt elected Chairman of the Supervisory Board of Hapag-Lloyd AG (EQS Group)
|
17.02.26
|Hapag-Lloyd-Aktie fester: Zim-Übernahme bestätigt (dpa-AFX)
|
17.02.26
|Hapag-Lloyd-Aktie fester: Zim-Übernahme bestätigt (dpa-AFX)
|
17.02.26
|Hapag-Lloyd-Aktie fester: Zim-Übernahme bestätigt (dpa-AFX)
|
16.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|17.02.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|140,50
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.