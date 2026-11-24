Hapag-Lloyd Aktie
|119,40EUR
|-2,00EUR
|-1,65%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 90 auf 93 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset hob am Montag nach Auswertung des Quartalsberichts seine Schätzungen für das Gesamtjahr an. Seine langfristigen Prognosen ab 2028 sinken allerdings etwas, da er zum Ende der Dekade hin mit zunehmenden Verwerfungen bei Angebot und Nachfrage rechnet./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 18:56 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
119,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-21,91%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
119,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,11%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
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|Hapag-Lloyd Sell
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|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
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|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
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|14:59
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
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|14.09.26
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|20.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|119,50
|-1,57%
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|15:45
|Boeing Buy
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|DZ BANK
|15:00
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|Hapag-Lloyd Sell
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|14:39
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
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|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13:45
|Microsoft Kaufen
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|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:32
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:06
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|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
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|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
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|07:48
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|07:29
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|07:10
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
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|23.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
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