HSBC Holdings Aktie
|12,18EUR
|0,24EUR
|2,01%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
03.11.2025 10:35:58
HSBC Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 980 auf 1035 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier attestierte der Großbank am Freitagabend in seiner Nachbetrachtung ein starkes drittes Quartal./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10,35 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10,64 £
|
Abst. Kursziel*:
-2,73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10,67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,00%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|12,18
|2,01%
