HSBC Holdings Aktie
|12,44EUR
|0,16EUR
|1,30%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
02.12.2025 15:03:53
HSBC Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Daten der Bank of England vom Oktober auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu britischen Banken von einer guten Kredit- und Einlagendynamik. Er bleibe bei "Overweight" für die heimische britische Bankenbranche./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10,86 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10,85 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
