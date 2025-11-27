LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach dem veröffentlichten britischen Staatshaushalt mit einem Kursziel von 1230 Pence auf "Overweight" belassen. Die Auswirkungen auf Banken seien minimal und dies sei positiv, schrieb Analyst Aman Rakkar am Mittwochnachmittag. Banken spielten im britischen Haushalt wieder einmal keine Rolle, denn wie von ihm erwartet werde es keine besonderen Steuern auf Bankgeschäfte geben. Die Reform des ISA-Systems sowie Steuern auf Ersparnisse und Immobilien dürften nur minimale Auswirkungen haben./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.