HSBC Holdings Aktie
|12,26EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach dem veröffentlichten britischen Staatshaushalt mit einem Kursziel von 1230 Pence auf "Overweight" belassen. Die Auswirkungen auf Banken seien minimal und dies sei positiv, schrieb Analyst Aman Rakkar am Mittwochnachmittag. Banken spielten im britischen Haushalt wieder einmal keine Rolle, denn wie von ihm erwartet werde es keine besonderen Steuern auf Bankgeschäfte geben. Die Reform des ISA-Systems sowie Steuern auf Ersparnisse und Immobilien dürften nur minimale Auswirkungen haben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12,30 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
12,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10,63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aman Rakkar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
25.11.25
|OpenAI needs to raise at least $207bn by 2030 so it can continue to lose money, HSBC estimates (Financial Times)
|
25.11.25
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plcmehr Analysen
|07:58
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|12,26
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:02
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|09:54
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:30
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:29
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|SAP Buy
|UBS AG
|08:49
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:42
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:37
|Kering Neutral
|UBS AG
|08:36
|Richemont Buy
|UBS AG
|08:36
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|08:36
|Hermès Neutral
|UBS AG
|08:32
|Ferrari Buy
|UBS AG
|08:24
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|07:58
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|07:57
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:32
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:19
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:39
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:06
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research