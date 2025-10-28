HSBC Holdings Aktie

11,60EUR 0,14EUR 1,22%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

28.10.2025 08:29:48

HSBC Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Overweight" belassen. Die Großbank habe stark abgeliefert, schrieb Aman Rakkar am Dienstagmorgen nach den Quartalszahlen. Er sieht gerade seinen überdurchschnittlichen Optimismus für den Zinsüberschuss über 2025 hinaus bestätigt./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
12,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
10,29 £ 		Abst. Kursziel*:
16,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
10,35 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
15,99%
Analyst Name::
Aman Rakkar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:29 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
07:48 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:21 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.25 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
