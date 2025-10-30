HSBC Holdings Aktie
|12,00EUR
|-0,10EUR
|-0,83%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 950 auf 1050 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzungen für die Bank an die jüngsten Quartalsergebnisse angepasst, schrieb Benjamin Toms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Außerdem berücksichtigte er in seinem Modell erstmals Prognosen für 2028./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
10,50 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
10,58 £
|
Abst. Kursziel*:
-0,72%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
10,57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,68%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|09:49
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|12,00
|-0,83%
