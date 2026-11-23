NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 20:30:38
Huang: Werde beim zweiten Mal besserer Chef sein
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der alte und neue NVIDIA-Chef Jensen Huang hat sich nach seiner überraschenden Rückkehr an die Firmenspitze von Mitarbeitern im Hauptquartier des Chip-Konzerns feiern lassen. Auf einem vom Wirtschaftssender CNBC gezeigten Video war zu sehen, wie Dutzende Beschäftigte Beifall klatschen, zudem sind "Jensen"-Rufe zu hören. Huang, der seine typische schwarze Lederjacke trug, bedankte sich für "zweite Chancen". Zudem sagte er: "Ich werde beim zweiten Mal ein besserer Chef sein."
Huang war zurückgetreten, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekannt wurden. Medienberichten zufolge wurde eine Geliebte von US-Sicherheitsbehörden verdächtigt, eine chinesische Spionin zu sein, und die andere war eine ihm unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Zudem kamen Fragen auf, was Huang über Chip-Lieferungen nach China in Umgehung von US-Verkaufsverboten gewusst haben könnte. US-Präsident Donald Trump überzeugte nach eigenen Angaben dennoch den Nvidia-Verwaltungsrat, Huang wieder als Chef einzusetzen. Die US-Regierung habe keine Hinweise auf ein Fehlverhalten des Managers, sagte er./so/DP/mis
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