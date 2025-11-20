BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
20.11.2025 08:59:00
Humanoider Roboter Figure 02 hilft beim Bau von über 30.000 BMW X3
Der humanoide Roboter Figure 02 hat zehn Monate lang dauerhaft bei BMW gearbeitet. Nun zieht Figure AI anhand von Kennzahlen ein erstes Resümee.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
