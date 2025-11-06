BMW Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BMW von 98 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Michael Punzet am Donnerstag. Er geht weiterhin davon aus, dass der Autobauer in den kommenden Quartalen beim Absatz von seinem technologieoffenen Ansatz profitieren kann. Der Anlauf der "Neuen Klasse" und sinkende Investitionen sollten die operative Marge im Autogeschäft wieder in den strategischen Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent zurückführen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu BMW AG
