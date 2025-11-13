Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
13.11.2025 23:15:50
If You Invested $1000 In Microsoft Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $1000 In Microsoft Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
13.11.25
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwache Performance in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.at)
|
13.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25