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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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18.06.2026 11:06:00
iMessage mitnehmen: Android 17 ermöglicht umfangreichen Datenumzug vom iPhone
Google hat sein „Android Switch“-Tool für Android 17 überarbeitet. Der Umzug von iOS zu Android soll nun drahtlos und mit deutlich mehr Daten möglich sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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