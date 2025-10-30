Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
30.10.2025 16:00:44
Industry Comparison: Evaluating Microsoft Against Competitors In Software Industry
This article Industry Comparison: Evaluating Microsoft Against Competitors In Software Industry originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
20:04
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
18:02
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
16:02
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Knappe Kapazitäten bremsen Microsoft-Wachstum - Aktie fällt (dpa-AFX)