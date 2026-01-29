Microsoft Aktie
|354,50EUR
|-48,90EUR
|-12,12%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft von 575 auf 550 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit ihrer Cloud-Plattform Azure habe der US-Softwarekonzern im zweiten Geschäftsquartal wieder ordentlich abgeschnitten, schrieb Mark Murphy am Donnerstag in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Kapazitätsengpässe prägten allerdings weiter das Geschäft. Der Umsatzausblick für das dritte Geschäftsquartal liege währungsbereinigt etwas unter den Erwartungen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 550,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 481,63
|
Abst. Kursziel*:
14,20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 423,42
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,89%
|
Analyst Name::
Mark R Murphy
|
KGV*:
-
