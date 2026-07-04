Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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04.07.2026 17:10:00
Instagram-Werbung mit Bildern von Kindesmissbrauch
Indischen Nutzern wurde Werbung angezeigt, die zu Verkaufsplätzen für Missbrauchsdarstellungen führt. Meta wiegelt ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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