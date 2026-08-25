Intuit Inc. Bottom Line Declines In Q4

(RTTNews) - Intuit Inc. (INTU) announced a profit for fourth quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $363 million, or $1.34 per share. This compares with $381 million, or $1.35 per share, last year.

Excluding items, Intuit Inc. reported adjusted earnings of $1.097 billion or $4.03 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.7% to $4.354 billion from $3.831 billion last year.

Intuit Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $363 Mln. vs. $381 Mln. last year. -EPS: $1.34 vs. $1.35 last year. -Revenue: $4.354 Bln vs. $3.831 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.44 To $ 2.48 Next quarter revenue guidance: $ 4.294 B To $ 4.313 B

FY 2027 Outlook: Total Revenue - $23.279 Billion - $23.512 Billion Non-GAAP EPS - $22.88 - $23.12