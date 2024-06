Investment-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Dank zwei Dritteln operativem Ergebnisbeitrag (Ebitda) aus diesem Bereich seien die Essener die beste Anlagemöglichkeit, um vom historischen Investitionsbedarf in europäische Stromnetze zu profitieren, schrieb Analyst Alberto Gandolfi. Er skizzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie den Optimalfall, in dem er auf eine durchschnittliche Ergebnissteigerung (EPS) von bereinigten 7 Prozent jährlich bis 2028 kommt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die EON SE-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 08:09 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 12,38 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 37,32 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1 000 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 5,9 Prozent zu Buche. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / 06:47 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



