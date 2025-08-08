Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Henkel vz-Analyse im Fokus 08.08.2025 12:34:48

Investment-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes hat eine gründliche Analyse des Henkel vz-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer gesenkten Umsatzprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das Wachstum aus eigener Kraft liege in etwa im Rahmen der Markterwartung, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Entscheidend sei, dass sich der Rückgang im Verbrauchergeschäft deutlich abgeschwächt habe.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:17 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 69,32 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 15,41 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89 235 Stück gehandelt. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2025 um 15,7 Prozent. Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: istock/kryczka,Henkel AG & Co. KGaA

Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 69,16 -0,35% Henkel KGaA Vz.

