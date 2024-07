Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat Rheinmetall auf "Hold" mit einem Kursziel von 510 Euro belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe im vergangenen Quartal auch mithilfe von Vorzieheffekten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 14:03 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 475,40 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 7,28 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 214 596 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Anteilsschein um 67,5 Prozent. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet.

