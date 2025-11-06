Schwacher Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags

Wenig Veränderung ist am Donnerstag in Europa zu beobachten.

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,09 Prozent auf 5 663,77 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,839 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,062 Prozent auf 5 665,59 Punkte an der Kurstafel, nach 5 669,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 672,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 643,95 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,007 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Stand von 5 628,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 263,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 800,63 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,17 Prozent aufwärts. Bei 5 734,28 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 6,92 Prozent auf 42,64 EUR), Rheinmetall (+ 3,54 Prozent auf 1 767,50 EUR), adidas (+ 2,73 Prozent auf 163,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,05 Prozent auf 26,89 EUR) und UniCredit (+ 0,63 Prozent auf 64,10 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Börse (-3,55 Prozent auf 212,10 EUR), BMW (-1,63 Prozent auf 84,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,36 Prozent auf 536,40 EUR), Airbus SE (-1,20 Prozent auf 209,75 EUR) und Siemens Energy (-1,17 Prozent auf 106,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 917 617 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 355,818 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Die Bayer-Aktie hat mit 5,76 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at